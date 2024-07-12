Ошибки, которые делают нас старше: советы экспертов

Как сохранить молодость: кремы с SPF, физическая активность и отказ от сахара

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всем хочется выглядеть моложе, но иногда мы сами делаем ошибки, которые заставляют нас выглядеть старше. Эксперты рассказали, что именно мы делаем неправильно.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Многие не используют кремы с SPF, хотя это необходимо не только летом, но и в другие сезоны. Без защиты от ультрафиолетовых лучей кожа со временем теряет эластичность и появляются морщины. Физическая активность важна для поддержания молодости, но не обязательно проводить много времени в фитнес-центре. Достаточно добавить больше движения в повседневную жизнь, чтобы улучшить кровообращение и поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Избыточное потребление сахара также негативно влияет на кожу, разрушая коллаген и снижая её упругость. Поэтому стоит ограничить потребление сладких продуктов и напитков, чтобы сохранить молодость кожи.