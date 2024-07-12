Как восстановить волосы после химической завивки и окрашивания

Эффективные методы восстановления поврежденных волос

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Чтобы добиться красивой прически, мы не только красим волосы и завиваем кудри, но и используем такие радикальные методы, как химическая завивка, мелирование и постоянное применение утюжков. Это повреждает структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Однако, по словам трихолога и нутрициолога Виктории Толстоносовой, есть способы восстановить поврежденные волосы.

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Для сохранения здоровья волос при сложных процедурах лучше обратиться к специалисту и избегать использования перекиси водорода и непроверенных народных средств. Если вы часто используете фен, утюжок или плойку, обязательно защищайте волосы специальными спреями, которые создадут защитную пленку, предотвращающую потерю влаги, восстанавливающую жировой слой, разглаживающую кутикулу и "запечатывающую" секущиеся концы.

Если волосы уже повреждены, их восстановление потребует времени и усилий. Поврежденные пряди нуждаются в усиленном питании и увлажнении, что обеспечит комплекс косметических средств, подобранных индивидуально. В него должны входить увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами, шампуни с кислым pH и уходовые салонные процедуры.

Для восстановления волос идеально подходят натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, которые можно добавлять в питательные маски. Также эффективны средства с кератином, придающие волосам блеск и плотность, особенно после химической завивки, обесцвечивания и термического воздействия.

Дополнительно можно прибегнуть к процедуре ботокса для волос, которая заполняет пустоты в их структуре, делая волосы эластичными. Экранирование создает на поверхности волос защитный экран благодаря аминокислотам, силикону и протеинам. Восстановлению также способствуют процедуры ламинирования и каутеризации.