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Как восстановить волосы после химической завивки и окрашивания

Эффективные методы восстановления поврежденных волос

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы добиться красивой прически, мы не только красим волосы и завиваем кудри, но и используем такие радикальные методы, как химическая завивка, мелирование и постоянное применение утюжков. Это повреждает структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Однако, по словам трихолога и нутрициолога Виктории Толстоносовой, есть способы восстановить поврежденные волосы.

Эффективные методы восстановления поврежденных волос
Фото: Freepik is licensed under Free license

Для сохранения здоровья волос при сложных процедурах лучше обратиться к специалисту и избегать использования перекиси водорода и непроверенных народных средств. Если вы часто используете фен, утюжок или плойку, обязательно защищайте волосы специальными спреями, которые создадут защитную пленку, предотвращающую потерю влаги, восстанавливающую жировой слой, разглаживающую кутикулу и "запечатывающую" секущиеся концы.

Если волосы уже повреждены, их восстановление потребует времени и усилий. Поврежденные пряди нуждаются в усиленном питании и увлажнении, что обеспечит комплекс косметических средств, подобранных индивидуально. В него должны входить увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами, шампуни с кислым pH и уходовые салонные процедуры.

Для восстановления волос идеально подходят натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, которые можно добавлять в питательные маски. Также эффективны средства с кератином, придающие волосам блеск и плотность, особенно после химической завивки, обесцвечивания и термического воздействия.

Дополнительно можно прибегнуть к процедуре ботокса для волос, которая заполняет пустоты в их структуре, делая волосы эластичными. Экранирование создает на поверхности волос защитный экран благодаря аминокислотам, силикону и протеинам. Восстановлению также способствуют процедуры ламинирования и каутеризации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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