Опасности водопроводной воды для кожи: химические элементы и их влияние

Как водопроводная вода влияет на вашу кожу: что нужно знать

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В детстве нас предупреждали, что нельзя пить воду из-под крана, и нужно кипятить ее перед употреблением. Сегодня в домах и офисах стоят фильтры и кулеры, что позволяет пить воду без опасений за здоровье. Однако вода из крана все еще негативно влияет на состояние кожи, поскольку мы не кипятим и не фильтруем ее перед тем, как мыть руки, посуду или пол.

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Водопроводная вода содержит не только H2O, но и другие химические элементы. В малых количествах они необходимы организму, но в больших концентрациях ухудшают состояние кожи. Вода может быть жесткой из-за наличия ионов кальция и магния, что портит волосы и вызывает сухость и шелушение кожи. Игнорирование этих симптомов может привести к экземе или атопическому дерматиту.

Уровень pH воды определяется содержанием ионов водорода и гидроксильных радикалов. Щелочная вода может вызвать сухость эпидермиса, а кислая — раздражение кожи и слизистых. Идеальная вода для кожи — слабо-кислая или нейтральная, поскольку ее pH приближен к pH кожи человека.

Вода также содержит медь, никель, цинк, железо и свинец. Высокая концентрация этих элементов вызывает кожные проблемы и может привести к дерматологическим заболеваниям. Примеси хлора, используемого для очистки воды, также опасны, так как образуют канцерогенные соединения, способные вызвать рак кожи.