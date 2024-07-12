Летний макияж: советы по устойчивости и свежести

Секреты идеального макияжа в жаркую погоду от профессионалов

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При идеальном летнем макияже важно учитывать жаркую погоду и возможное потоотделение. Визажист Любовь Брусницына советует использовать долгоиграющий праймер, матовую тональную основу и консилер. Эти средства хорошо прилипают к коже и помогают поддерживать макияж. Средства с гиалуроновой кислотой и некомедогенными маслами сохранят кожу увлажненной и предотвратят интенсивное потоотделение.

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Важно выбирать косметику одного типа. Для жирной или комбинированной кожи подходят матирующий увлажняющий крем и средство с SPF без масел. Для сухой или чувствительной кожи лучше использовать формулы на водной основе, которые увлажняют, но требуют повторного нанесения. При выборе косметики стоит обратить внимание на состав и выбрать продукты с одинаковой основой — водной, масляной или силиконовой.

Средства на силиконовой или масляной основе лучше наносить кистью, а водные — влажной губкой, чтобы избежать разводов и пятен. Для устойчивости макияжа в жару рекомендуют наносить средства подушечками пальцев, избегая чрезмерного растирания. На нос и скулы нужно наносить праймер для глаз, который лучше держится. После этого наносится базовый слой, полупрозрачная пудра и фиксирующий спрей. Для макияжа бровей лучше использовать карандаш с долгоиграющей формулой и низким содержанием масла, избегая пудры, которая может стереться.