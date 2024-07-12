Как скрыть второй подбородок: советы визажистов для идеального макияжа

Секреты макияжа: как отвлечь внимание от второго подбородка

Не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, и этот недостаток нередко расстраивает представительниц прекрасного пола. Визажисты предлагают несколько лайфхаков, которые помогут сделать второй подбородок практически незаметным.

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Первым способом является смещение акцента на глаза. Выразительный макияж глаз позволяет не только лучше выглядеть на фотографиях, но и отвлекает внимание от нижней части лица. Важно не переусердствовать с "смоки"-макияжем, чтобы не создать несоответствие с остальным макияжем, особенно если вы относитесь к летнему или весеннему цветотипу. Главная задача — придать глазам выразительность, избегая "кричащего" макияжа.

Контуринг помогает придать лицу объем и избежать плоского эффекта. Для этого стоит использовать контурную палетку и румяна подходящего оттенка, хорошо растушевывая все средства на лице. Особое внимание нужно уделить линии челюсти и центральной части лица — спинке носа и скулам, чтобы добавить фактуры.

Акцент на губы также помогает отвлечь внимание от второго подбородка. Яркие и сочные губы привлекают внимание, как и акцентный макияж глаз. В этом случае следует отказаться от нюдовых и матовых оттенков помады, которые могут подчеркнуть недостатки нижней части лица. Лучше выбирать помады с сатиновым или влажным финишем.