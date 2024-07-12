Как скрыть второй подбородок: советы визажистов для идеального макияжа

Не каждая женщина может похвастаться идеальной линией подбородка, и этот недостаток нередко расстраивает представительниц прекрасного пола. Визажисты предлагают несколько лайфхаков, которые помогут сделать второй подбородок практически незаметным.
Первым способом является смещение акцента на глаза. Выразительный макияж глаз позволяет не только лучше выглядеть на фотографиях, но и отвлекает внимание от нижней части лица. Важно не переусердствовать с "смоки"-макияжем, чтобы не создать несоответствие с остальным макияжем, особенно если вы относитесь к летнему или весеннему цветотипу. Главная задача — придать глазам выразительность, избегая "кричащего" макияжа.
Контуринг помогает придать лицу объем и избежать плоского эффекта. Для этого стоит использовать контурную палетку и румяна подходящего оттенка, хорошо растушевывая все средства на лице. Особое внимание нужно уделить линии челюсти и центральной части лица — спинке носа и скулам, чтобы добавить фактуры.
Акцент на губы также помогает отвлечь внимание от второго подбородка. Яркие и сочные губы привлекают внимание, как и акцентный макияж глаз. В этом случае следует отказаться от нюдовых и матовых оттенков помады, которые могут подчеркнуть недостатки нижней части лица. Лучше выбирать помады с сатиновым или влажным финишем.
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