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Идеальный макияж: секреты правильного нанесения пудры

Как добиться безупречного покрытия с помощью пудры: советы визажистов

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Пудра — один из важнейших элементов в макияже, однако правильно пользоваться этим продуктом умеют не все. Иногда даже самая качественная и дорогая пудра не дает ожидаемого эффекта. Вот основные правила использования пудры, которые следует запомнить.

Как добиться безупречного покрытия с помощью пудры: советы визажистов
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Правильные кисти играют ключевую роль в нанесении пудры. Для идеального макияжа визажисты рекомендуют использовать несколько кистей: одну плотно набитую и другую более пушистую для финишного нанесения. Кисти необходимо промывать каждые три дня при регулярном использовании.

Наносить пудру следует вбивающими движениями, а не растягивать её по лицу. Это обеспечивает максимальный контакт с кожей и предотвращает появление полос на лице, особенно при использовании пудры с пигментом.

Подготовка кожи перед нанесением пудры также важна. На "голое" лицо пудру наносить не стоит. Кожу следует подготовить, нанеся эмульсию или увлажняющий крем, затем по желанию праймер, тональную основу и только после этого пудру. Если наносить пудру на чистое лицо после очищающего геля, можно получить стянутость кожи и подчеркнутые шелушинки и морщины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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