Как сохранить тени на жирных веках: лайфхаки и рекомендации

Секреты стойкого макияжа для жирной кожи: советы визажистов

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема стойкости макияжа волнует многих девушек, особенно тех, кто не может похвастаться сухой кожей. Жирная кожа имеет свои плюсы, но в макияже это часто становится минусом. Тем не менее, есть способы "задержать" тени на жирных веках, используя советы визажистов.

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База под тени — обязательный элемент макияжа для обладательниц жирной кожи век. База помогает теням держаться с утра до вечера, делая макияж ярче и ровнее. Увлажняющая база предотвратит пересушивание кожи, а кремовая база идеально подойдет для матовых теней и дневного макияжа.

Для максимальной стойкости стоит выбирать стойкие тени, особенно матовые. Вечером даже суперустойчивые средства могут немного потечь, но макияж все равно останется в хорошем состоянии. Визажисты советуют наносить карандаш для глаз, подобранный по цвету к теням, тонким слоем на веко и растушевывать его, а затем наносить тени. Этот трюк поможет сохранить макияж дольше.

Фиксация макияжа — необходимый этап для жирной кожи. Специальный фиксирующий спрей закрепит макияж, предотвращая его смазывание. Использование других спреев, например, лака для волос, не рекомендуется, так как это может повредить кожу. Если нет спрея-фиксатора, можно использовать финишную пудру, нанося тонкий слой на готовый макияж глаз. Это продлит его стойкость на несколько часов.