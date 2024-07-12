Секреты цен на косметику: что скрывается за дорогой упаковкой и ингредиентами

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Дорогая и бюджетная косметика: что на самом деле определяет качество продукта

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Дорогие ингредиенты и стильная упаковка являются главными факторами разницы в цене между косметикой из масс-маркета и люксовыми продуктами, рассказала ведущий российский визажист и преподаватель Яна Панфиловская. В дорогой косметике используются более ценные компоненты, экстракты и отдушки, тогда как в бюджетном сегменте применяются более простые материалы.

Дорогая и бюджетная косметика: что на самом деле определяет качество продукта
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако это не означает, что бюджетная косметика будет вредной или некачественной. Просто для создания дешевого продукта нецелесообразно использовать дорогие химические вещества, так как они не окупятся.

Еще одним важным фактором высокой стоимости является упаковка косметического средства. Качество не всегда зависит от цены, поэтому при выборе продукта эксперт советует обращать внимание на состав. Стоимость косметики не является показателем ее качества, так как современные технологии и качественное сырье позволяют производителям недорогих средств создавать продукты с хорошим составом, которые эффективно выполняют свои функции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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