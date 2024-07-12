Как сохранить макияж свежим в летнюю жару

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Летний макияж: секреты безупречного образа в жаркие дни

1:25
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением теплых дней привычный зимне-весенний макияж не выдерживает высоких температур: кожа начинает задыхаться, тон скатывается, и появляется жирный блеск, даже на нормальной коже. Чтобы избежать постоянных проверок макияжа в зеркале, нужно правильно подойти к летнему макияжу.

Летний макияж: секреты безупречного образа в жаркие дни
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Правильное увлажнение включает тщательное очищение кожи перед нанесением увлажняющего флюида с SPF-15 или выше. Это средство должно содержать цинк, который помогает регулировать работу сальных желез и поддерживать матовость кожи.

Выбирая тональную основу, отдавайте предпочтение BB- или CC-кремам, создающим легкое покрытие. Наносите их спонжем, чтобы избежать лишнего количества средства и предотвратить превращение лица в "сияющий блин".

Для румян и средств для глаз выбирайте муссовые румяна и водостойкие карандаши и тушь, которые продержатся даже в жару. Жирный блеск все равно может появиться, поэтому носите с собой термальную воду для освежения макияжа и матирующие салфетки для удаления блеска без забивания пор.

Летом избегайте жирных тональных основ, кремовых теней и средств для контуринга, а также средств с воском, который тает в жару и может испортить макияж.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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