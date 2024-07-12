Как сохранить матовость жирной кожи в жаркое время года

Уход за жирной кожей летом: советы от косметолога

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирная кожа нуждается в особом внимании в летний период. Косметолог Кристина Карапетян поделилась важными правилами, которые помогут избежать появления жирного блеска в течение дня. Летом необходимо умываться как минимум два раза в день и использовать дополнительные средства, например, матирующие салфетки. Если не наносить макияж, можно использовать специальные тоники для дневного ухода, протирая лицо в середине дня. Главное, чтобы эти средства не содержали спирт.

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Летом не рекомендуется использовать кислоты для борьбы с высыпаниями, но локальные средства, такие как цинковая мазь и средства на основе бензоила пероксида, будут эффективны. Кристина Карапетян не советует использовать ретиноиды, несмотря на их способность успокаивать покраснения и воспаления.

Для жаркого времени года необходимы матирующие средства. Матирующий крем как база под макияж поможет избежать жирного блеска, но от матирующей пудры лучше отказаться, чтобы избежать пересушивания и раздражения кожи.

Санскрины для жирной кожи с матирующим эффектом помогут защитить от УФ-лучей и предотвратить излишний блеск. Такие средства также могут служить отличной базой под макияж.