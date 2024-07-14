Шрамы после акне: лучшие способы их устранения

Эффективные методы лечения шрамов и рубцов после акне

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Шрамы после акне и других кожных повреждений могут быть сложными в лечении, особенно если рубец старый. Процесс формирования рубца включает четыре фазы:

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воспаление,

образование молодого рубца,

созревание,

окончательная перестройка.

Важную роль играют коллаген и фибронектин. Рубцы различаются по типу: нормотрофические, атрофические, гипертрофические и келоидные.

Лечение делится на консервативное (гели, пластыри, инъекции, пилинги) и оперативное (иссечение, лазерная и механическая шлифовка).

Косметические средства с салициловой кислотой, бензоилом, азелаиновой кислотой и ретинолом помогают в борьбе с постакне. Важно обращаться к врачу для выбора подходящих методов и средств лечения.