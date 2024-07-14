Шрамы после акне: лучшие способы их устранения

Шрамы после акне и других кожных повреждений могут быть сложными в лечении, особенно если рубец старый. Процесс формирования рубца включает четыре фазы:
Важную роль играют коллаген и фибронектин. Рубцы различаются по типу: нормотрофические, атрофические, гипертрофические и келоидные.
Лечение делится на консервативное (гели, пластыри, инъекции, пилинги) и оперативное (иссечение, лазерная и механическая шлифовка).
Косметические средства с салициловой кислотой, бензоилом, азелаиновой кислотой и ретинолом помогают в борьбе с постакне. Важно обращаться к врачу для выбора подходящих методов и средств лечения.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.