Правда о дорогих шампунях: как вас заставляют платить больше

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Дорогие шампуни против дешёвых: стоит ли переплачивать

1:13
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Бренды шампуней делают всё возможное, чтобы реклама их продукции была убедительной и подталкивала к покупке дорогих средств. Большинство шампуней содержат химические вещества, такие как додецилсульфат натрия (SDS) и лаурилсульфат натрия (SLS), которые эффективно удаляют жир и грязь.

Дорогие шампуни против дешёвых: стоит ли переплачивать
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Поэтому для удаления загрязнений достаточно использовать самый дешевый шампунь. Однако, дешевые шампуни имеют скудный состав, из-за чего волосы быстро становятся пересушенными.

Дорогие шампуни содержат дополнительные ингредиенты, которые поддерживают здоровье волос. Несмотря на это, волосы — мертвая структура, и ни один шампунь не оживит их. Важно подстригать кончики каждые 6-8 недель для поддержания ухоженного вида.

Бренды часто добавляют в шампуни силиконы для гладкости и упругости волос. Однако, многие ищут шампуни без силиконов, считая, что они утяжеляют волосы и вредят экологии. Найти шампунь без силиконов несложно, но результат может не удовлетворить тех, кто предпочитает органический уход.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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