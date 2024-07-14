6 популярных ЗОЖ-правил, которые разрушают вашу красоту

Многие популярные правила здорового образа жизни (ЗОЖ) могут не только не приносить пользы, но и вредить организму. Например, отказ от еды после 18:00 не всегда обоснован.
Важно питаться по аппетиту и включать в рацион белок, клетчатку и правильные жиры, чтобы поддерживать гормональный баланс. Частое питание малыми порциями может привести к набору веса из-за постоянного выброса инсулина и чувства голода.
Садиться на диеты с жесткими ограничениями также вредно, так как они лишают организм необходимых питательных веществ и приводят к потере мышечной массы.
Использование солнцезащитных средств может препятствовать синтезу витамина D, важного для здоровья кожи и организма в целом.
Утренние пробежки могут быть полезны не всем и зависят от индивидуального состояния здоровья и окружающей среды. Прием поливитаминов без консультации врача неэффективен, так как многие витамины мы уже получаем с пищей. Важно подходить к ЗОЖ разумно и индивидуально.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.