Борьба с морщинами на шее и декольте: советы косметолога

Шея и декольте — это зоны, где кожа особенно тонкая и нежная, что делает ее склонной к сухости и дряблости. Пренебрежение уходом, дефицит увлажнения и чрезмерное пребывание на солнце могут привести к ранним признакам старения.
В 20+ важно начинать с увлажнения и процедур, как плазмолифтинг, который стимулирует выработку коллагена. В 35+ кожа требует более интенсивного ухода: биоревитализация гиалуроновой кислотой и биоармирование помогут поддерживать ее плотность и упругость.
В 45+ годы эффективны лазерная фракционная шлифовка и использование мезонитей для подтяжки кожи. Специалист-косметолог Ирина Иванова подчеркивает важность регулярного ухода и применения современных методик для сохранения молодости кожи шеи и декольте.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.