Борьба с морщинами на шее и декольте: советы косметолога

Косметолог Иванова объяснила, как ухаживать за кожей шеи и декольте в любом возрасте

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шея и декольте — это зоны, где кожа особенно тонкая и нежная, что делает ее склонной к сухости и дряблости. Пренебрежение уходом, дефицит увлажнения и чрезмерное пребывание на солнце могут привести к ранним признакам старения.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В 20+ важно начинать с увлажнения и процедур, как плазмолифтинг, который стимулирует выработку коллагена. В 35+ кожа требует более интенсивного ухода: биоревитализация гиалуроновой кислотой и биоармирование помогут поддерживать ее плотность и упругость.

В 45+ годы эффективны лазерная фракционная шлифовка и использование мезонитей для подтяжки кожи. Специалист-косметолог Ирина Иванова подчеркивает важность регулярного ухода и применения современных методик для сохранения молодости кожи шеи и декольте.