Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не запускается авто? Есть простое решение
Британская Корона вложила 6,6 миллиона долларов в новые апартаменты в Нью-Йорке
Финские учёные сравнили появление в доме щенка с послеродовой депрессией
Косметолог Иванова объяснила, как ухаживать за кожей шеи и декольте в любом возрасте
Какие экзотические фрукты могут быть опасны? Ответил нутрициолог
Билл Гейтс поддержал инициативу создания масла из "воздуха"
ConocoPhillips судится из-за ограничений на бурение на Аляске
В Москве спустя три дня нашли домашнего варана, сбежавшего от хозяина
Памятник Фаине Раневской в образе Ляли из фильма "Подкидыш" установлен в Таганроге
Правила ухода за кожей для фитнеса, о которых вы не знали

Спорт и красота: как правильно ухаживать за кожей во время тренировок

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Спорт наконец-то стал не наказанием, а удовольствием, но при этом не следует забывать о здоровье кожи. Косметологи спорят, нужна ли отдельная косметичка для спортзала. Действительно, во время тренировок эпидермису требуется особая защита.

Спорт и красота: как правильно ухаживать за кожей во время тренировок
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Перед тренировкой

Увлажнение кожи перед тренировкой — обязательное условие, так как потоотделение приводит к потере влаги. Перед занятием необходимо удалить всю косметику, используя мягкие средства для лица и тела.

После очищения следует наносить легкие увлажняющие средства, избегая плотных текстур и продуктов с сильными отдушками. Термальная вода и мисты — идеальный вариант перед тренировкой.

После тренировки

После тренировки уход повторяется, но можно использовать более насыщенные текстуры и активные ингредиенты. Если получили травму, помогут разогревающие косметические средства и массаж.

Лицо нужно тщательно очищать и увлажнять после каждой тренировки, чтобы избежать воспалений. Пловцам необходимы специальные шампуни и кондиционеры для защиты волос от хлора.

Спортивные нагрузки поддерживают красоту и здоровье, но требуют внимательного ухода за кожей, чтобы избежать травм и раздражений. Правильный уход помогает сохранить здоровье и красоту кожи, делая тренировки безопасными и эффективными.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Илон Маск сравнил Дональда Трампа с Теодором Рузвельтом
Что делать, если осыпаются яблоки на дереве?
Стресс может вызвать как повышение, так и ухудшение аппетита
Как избавиться от запотевания стёкол в автомобиле?
Врач Сахаров рассказал, какими болезнями можно заразиться, тренируясь на пляже
Профессор Сафонов рассказал, к чему приведет повышение зарплат инженеров
Samsung укрепляет позиции с заказом на 2-нм чипы от Preferred Networks
Как создать интерьер для кошатников
Что понимается под ответственностью в страховании?
Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников