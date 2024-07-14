Правила ухода за кожей для фитнеса, о которых вы не знали

Спорт и красота: как правильно ухаживать за кожей во время тренировок

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Спорт наконец-то стал не наказанием, а удовольствием, но при этом не следует забывать о здоровье кожи. Косметологи спорят, нужна ли отдельная косметичка для спортзала. Действительно, во время тренировок эпидермису требуется особая защита.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Перед тренировкой

Увлажнение кожи перед тренировкой — обязательное условие, так как потоотделение приводит к потере влаги. Перед занятием необходимо удалить всю косметику, используя мягкие средства для лица и тела.

После очищения следует наносить легкие увлажняющие средства, избегая плотных текстур и продуктов с сильными отдушками. Термальная вода и мисты — идеальный вариант перед тренировкой.

После тренировки

После тренировки уход повторяется, но можно использовать более насыщенные текстуры и активные ингредиенты. Если получили травму, помогут разогревающие косметические средства и массаж.

Лицо нужно тщательно очищать и увлажнять после каждой тренировки, чтобы избежать воспалений. Пловцам необходимы специальные шампуни и кондиционеры для защиты волос от хлора.

Спортивные нагрузки поддерживают красоту и здоровье, но требуют внимательного ухода за кожей, чтобы избежать травм и раздражений. Правильный уход помогает сохранить здоровье и красоту кожи, делая тренировки безопасными и эффективными.