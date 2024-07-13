Минимум средств, максимум эффекта: собери идеальную косметичку

Как собрать идеальную косметичку: 4 незаменимых продукта

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Практически каждая женщина сталкивается с проблемой нехватки места в косметичке, особенно когда нужно взять средства с собой в поездку или на выходные. Чтобы облегчить эту задачу, важно выбрать несколько обязательных маст-хэв средств.

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Первое — крем с SPF, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращая пигментацию и мелкие морщинки. Второе — корректор или консилер, который помогает быстро скрыть синячки под глазами и мелкие высыпания.

Третье — тушь, которая быстро подчеркнёт глаза без необходимости длительного макияжа. И, наконец, бальзам для губ, который защищает кожу губ от потрескивания и увлажняет её. Все эти средства занимают минимум места и помогут выглядеть отлично в любых условиях.