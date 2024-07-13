Как зеленый чай перед сном может спасти вашу кожу

Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вечерние часы перед сном играют ключевую роль в поддержании красоты и здоровья кожи, так как именно ночью происходит ее активное восстановление.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

Врач-косметолог Светлана Афанасьева делится важными привычками, которые помогут продлить молодость кожи. Среди них упомянуты:

Проветривание спальни способствует насыщению кожи кислородом, улучшая качество сна и восстановление дермы.

Чашка зеленого чая за час до сна ускоряет метаболизм, а стакан воды помогает избежать утренних отеков.

Вечерний уход за кожей обязателен для лица и тела, чтобы восстановить ее после дневного стресса и воздействия ультрафиолета.

Вечерняя йога или медитация помогают снять стресс и способствуют быстрому расслаблению перед сном.

Качественная подушка важна для хорошего сна и здоровья кожи, рекомендуется выбирать анатомические модели и регулярно менять наволочки.

Следуя этим советам, можно значительно улучшить состояние кожи и обеспечить ее полноценное восстановление во время ночного отдыха.