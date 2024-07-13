Как отличить хороший салон красоты от плохого за 5 минут

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Признаки плохого салона красоты: как не ошибиться с выбором

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Моя семья » Красота и стиль

Салоны красоты играют важную роль в жизни многих людей, но не каждый заслуживает вашего доверия.

Признаки плохого салона красоты: как не ошибиться с выбором
Фото: unsplash.com by crew, CC0

Основные индикаторы:

  • антисанитария,
  • плохой сервис и грубый персонал,
  • отсутствие медицинских документов и квалификации у сотрудников.

Важны стерилизация инструментов и наличие договора перед процедурами. Обратите внимание на чистоту, внешний вид сотрудников и корректное поведение.

Документы и лицензии должны быть в свободном доступе. Инструменты должны проходить стерилизацию в сухожаре, а после процедур вы должны видеть термонаклейки.

Если что-то смущает в договоре, не подписывайте. Также важен интерьер и атмосфера салона, чтобы вы могли расслабиться и насладиться процедурой.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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