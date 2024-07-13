Как отличить хороший салон красоты от плохого за 5 минут

Признаки плохого салона красоты: как не ошибиться с выбором

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Салоны красоты играют важную роль в жизни многих людей, но не каждый заслуживает вашего доверия.

Фото: unsplash.com by crew, CC0

Основные индикаторы:

антисанитария,

плохой сервис и грубый персонал,

отсутствие медицинских документов и квалификации у сотрудников.

Важны стерилизация инструментов и наличие договора перед процедурами. Обратите внимание на чистоту, внешний вид сотрудников и корректное поведение.

Документы и лицензии должны быть в свободном доступе. Инструменты должны проходить стерилизацию в сухожаре, а после процедур вы должны видеть термонаклейки.

Если что-то смущает в договоре, не подписывайте. Также важен интерьер и атмосфера салона, чтобы вы могли расслабиться и насладиться процедурой.