Как отличить хороший салон красоты от плохого за 5 минут

Салоны красоты играют важную роль в жизни многих людей, но не каждый заслуживает вашего доверия.
Основные индикаторы:
Важны стерилизация инструментов и наличие договора перед процедурами. Обратите внимание на чистоту, внешний вид сотрудников и корректное поведение.
Документы и лицензии должны быть в свободном доступе. Инструменты должны проходить стерилизацию в сухожаре, а после процедур вы должны видеть термонаклейки.
Если что-то смущает в договоре, не подписывайте. Также важен интерьер и атмосфера салона, чтобы вы могли расслабиться и насладиться процедурой.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.