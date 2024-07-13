Как избавиться от нежелательных волос быстро и безболезненно

Причины и решения проблемы избыточного роста волос у женщин

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Растительность на женском теле может быть вызвана гормональными нарушениями, такими как гирсутизм, часто возникающими в пубертатном периоде, во время беременности и менопаузы.

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Эти изменения могут быть наследственными и варьироваться по национальности, с более выраженной растительностью у женщин из Кавказа и Средней Азии.

Гирсутизм характеризуется ростом жестких темных волос по мужскому типу из-за избытка андрогенов, нарушений инсулина, болезни Иценко-Кушинга, ожирения и проблем с щитовидной железой.

Для удаления волос существуют различные методы, включая восковую эпиляцию, фотоэпиляцию и лазерную эпиляцию. Восковая эпиляция доступна и недорогая, но дает кратковременный результат и может вызывать воспаление.

Фотоэпиляция разрушает волосяные фолликулы, но требует нескольких сеансов и не подходит для темной кожи и светлых волос. Лазерная эпиляция наиболее эффективна и безопасна, уничтожая волосяные фолликулы и капилляры, питающие их.