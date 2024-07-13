Ваши аллергии могут быть связаны с психологическими травмами: лечение без препаратов

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Иммунный ответ или психосоматика: что вызывает аллергическую реакцию

1:04
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Аллергия — это реакция иммунной системы на различные аллергены, такие как пыльца, пища или шерсть животных. Медицинские методы лечения включают антигистаминные препараты и инъекции, однако они лишь устраняют симптомы.

Иммунный ответ или психосоматика: что вызывает аллергическую реакцию
Фото: Freepik by freepik, PDM

Психосоматика рассматривает аллергию как реакцию психики на стресс и эмоциональные триггеры. Примеры показывают, что аллергия может быть вызвана детскими травмами или негативными переживаниями.

Избавление от аллергии возможно через осознание психологических причин и работу с ними. Простые техники, такие как визуализация, могут помочь разорвать связь между аллергеном и реакцией организма.

Обращение к психологу может стать эффективным способом лечения аллергии, позволяя наладить контакт между психикой и телом. Аллергия часто имеет как физические, так и психологические причины. Психосоматический подход направлен на выявление и устранение скрытых эмоциональных триггеров.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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