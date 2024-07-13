Не тратьте деньги зря: вот что на самом деле нужно для идеального макияжа

Как создать элегантный макияж: минимальный набор косметики

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные магазины и маркетплейсы предлагают множество косметических продуктов, но для элегантного повседневного макияжа достаточно минимального набора качественных средств, подходящих под ваш тип кожи, глаз и волос.

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Основные продукты включают тональную основу, румяна, тушь, бальзам с оттенком, темный карандаш для глаз и тени для век. Тональная основа необходима для выравнивания тона кожи, особенно на важных мероприятиях.

Румяна освежают лицо, подбирая оттенок под цветотип кожи. Тушь удлиняет и подкручивает ресницы, делая взгляд выразительнее. Бальзам с оттенком придаст губам естественный и нежный вид без необходимости контурирования.

Темный карандаш для глаз помогает прорисовать межресничную стрелку, делая глаза более выразительными. Жидкие тени или палетка базовых оттенков помогут создать быстрый и легкий макияж.