Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак встала на защиту группы "Кис-Кис", которой занялась Мизулина
Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Лучшая подкормка перца в конце июля
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Откройте свой холодильник: там скрыты лучшие средства для вашей кожи

Продукты из холодильника для вашей кожи: рецепты домашних масок

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Для создания домашнего спа-ритуала можно использовать продукты из холодильника, которые полезны не только для желудка, но и для кожи.

Продукты из холодильника для вашей кожи: рецепты домашних масок
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Однако важно соблюдать несколько правил: подготовить кожу, раскрыть поры, использовать кисточку для нанесения маски и не делать процедуры чаще двух раз в месяц.

Маски для жирной кожи

  • Для регуляции выработки себума подойдут авокадо, яичный белок и лимон. После маски нанесите плотный крем.
  • Мягкий вариант: авокадо и кефир. Маска увлажнит, отбелит кожу, сделает ее свежей и матовой.

Маски для сухой кожи

  • Подходят оливковое или кокосовое масла, авокадо, йогурт. Йогурт очищает от черных точек, осветляет, придает сияние.
  • Смесь меда и банана питает, очищает поры, устраняет акне, придает сияние. Банан успокаивает кожу, способствует ровному нанесению тонального крема.

Маска от отеков

  • Прохладный огурец устраняет отеки. Измельчите огурец, смешайте с йогуртом, нанесите на 15 минут, избегая области вокруг глаз.

Маска от акне

  • Противовоспалительные свойства имеют корица, куркума, мед. Используйте осторожно, чтобы не окрасить кожу.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Последние материалы
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Лучшая подкормка перца в конце июля
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников