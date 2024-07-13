Откройте свой холодильник: там скрыты лучшие средства для вашей кожи

Продукты из холодильника для вашей кожи: рецепты домашних масок

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания домашнего спа-ритуала можно использовать продукты из холодильника, которые полезны не только для желудка, но и для кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Однако важно соблюдать несколько правил: подготовить кожу, раскрыть поры, использовать кисточку для нанесения маски и не делать процедуры чаще двух раз в месяц.

Маски для жирной кожи

Для регуляции выработки себума подойдут авокадо, яичный белок и лимон. После маски нанесите плотный крем.

Мягкий вариант: авокадо и кефир. Маска увлажнит, отбелит кожу, сделает ее свежей и матовой.

Маски для сухой кожи

Подходят оливковое или кокосовое масла, авокадо, йогурт. Йогурт очищает от черных точек, осветляет, придает сияние.

Смесь меда и банана питает, очищает поры, устраняет акне, придает сияние. Банан успокаивает кожу, способствует ровному нанесению тонального крема.

Маска от отеков

Прохладный огурец устраняет отеки. Измельчите огурец, смешайте с йогуртом, нанесите на 15 минут, избегая области вокруг глаз.

Маска от акне

Противовоспалительные свойства имеют корица, куркума, мед. Используйте осторожно, чтобы не окрасить кожу.