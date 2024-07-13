Откройте свой холодильник: там скрыты лучшие средства для вашей кожи
Продукты из холодильника для вашей кожи: рецепты домашних масок
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Для создания домашнего спа-ритуала можно использовать продукты из холодильника, которые полезны не только для желудка, но и для кожи.
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0
Однако важно соблюдать несколько правил: подготовить кожу, раскрыть поры, использовать кисточку для нанесения маски и не делать процедуры чаще двух раз в месяц.
Маски для жирной кожи
- Для регуляции выработки себума подойдут авокадо, яичный белок и лимон. После маски нанесите плотный крем.
- Мягкий вариант: авокадо и кефир. Маска увлажнит, отбелит кожу, сделает ее свежей и матовой.
Маски для сухой кожи
- Подходят оливковое или кокосовое масла, авокадо, йогурт. Йогурт очищает от черных точек, осветляет, придает сияние.
- Смесь меда и банана питает, очищает поры, устраняет акне, придает сияние. Банан успокаивает кожу, способствует ровному нанесению тонального крема.
Маска от отеков
- Прохладный огурец устраняет отеки. Измельчите огурец, смешайте с йогуртом, нанесите на 15 минут, избегая области вокруг глаз.
Маска от акне
- Противовоспалительные свойства имеют корица, куркума, мед. Используйте осторожно, чтобы не окрасить кожу.
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