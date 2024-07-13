Как легко сделать скулы острыми: попробуйте этот метод

Лифтинг лица в домашних условиях: упражнения для острых скул

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о четких скулах? Не обязательно обращаться к пластическому хирургу. Существует ряд фейс-упражнений, которые могут помочь вам достичь желаемого эффекта.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Важно помнить, что если у вас есть имплантаты или филлеры, перед началом упражнений следует проконсультироваться с косметологом.

Одно из популярных упражнений — "Восьмерочка". Возьмите карандаш или ручку, зажмите в зубах и рисуйте в воздухе восьмерку, напрягая мышцы лица. Повторите 10 раз для лучшего результата.

Другой способ — упражнение для снятия жира с щек. Выдвиньте подбородок вперед, захватите нижней губой верхнюю и попытайтесь улыбнуться, при этом упираясь языком в небо и слегка запрокинув голову. Задержите позу на 10 секунд.

Для подтяжки скул используйте пальцы. Упирайтесь ими под скулами, поднимая мышцы щек вверх, при этом губы сложите в букву О. Расслабьтесь и повторите 3-4 раза. Регулярные занятия помогут вам добиться заметных результатов.