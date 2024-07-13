Как легко сделать скулы острыми: попробуйте этот метод

Мечтаете о четких скулах? Не обязательно обращаться к пластическому хирургу. Существует ряд фейс-упражнений, которые могут помочь вам достичь желаемого эффекта.
Важно помнить, что если у вас есть имплантаты или филлеры, перед началом упражнений следует проконсультироваться с косметологом.
Одно из популярных упражнений — "Восьмерочка". Возьмите карандаш или ручку, зажмите в зубах и рисуйте в воздухе восьмерку, напрягая мышцы лица. Повторите 10 раз для лучшего результата.
Другой способ — упражнение для снятия жира с щек. Выдвиньте подбородок вперед, захватите нижней губой верхнюю и попытайтесь улыбнуться, при этом упираясь языком в небо и слегка запрокинув голову. Задержите позу на 10 секунд.
Для подтяжки скул используйте пальцы. Упирайтесь ими под скулами, поднимая мышцы щек вверх, при этом губы сложите в букву О. Расслабьтесь и повторите 3-4 раза. Регулярные занятия помогут вам добиться заметных результатов.
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