Почему ваша кожа выглядит старой и как это исправить

Безупречная кожа: способы ухода и поддержания молодости

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальная кожа — это результат регулярного и грамотного ухода. Важно очищать кожу дважды в день и не забывать про эксфолиацию, но не чаще одного раза в неделю.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, CC BY 2.0

Увлажнение необходимо каждому типу кожи, включая жирную. Для максимальной пользы используйте сыворотки с активными компонентами.

Защита от солнца предотвращает преждевременное старение: используйте средства с SPF в городе и солнцезащитный крем на отдыхе. Соблюдение режима сна помогает предотвратить морщины и тусклый цвет лица.

Питайтесь сбалансировано и пейте достаточно воды, чтобы кожа оставалась увлажненной и здоровой. Спите на ортопедической подушке и уменьшите использование гаджетов, чтобы избежать воздействия "голубого света".