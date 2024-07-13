Почему ваша кожа выглядит старой и как это исправить

Идеальная кожа — это результат регулярного и грамотного ухода. Важно очищать кожу дважды в день и не забывать про эксфолиацию, но не чаще одного раза в неделю.
Увлажнение необходимо каждому типу кожи, включая жирную. Для максимальной пользы используйте сыворотки с активными компонентами.
Защита от солнца предотвращает преждевременное старение: используйте средства с SPF в городе и солнцезащитный крем на отдыхе. Соблюдение режима сна помогает предотвратить морщины и тусклый цвет лица.
Питайтесь сбалансировано и пейте достаточно воды, чтобы кожа оставалась увлажненной и здоровой. Спите на ортопедической подушке и уменьшите использование гаджетов, чтобы избежать воздействия "голубого света".
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