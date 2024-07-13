Эти вещи в вашем доме лишают вас молодости

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Как обычные домашние вещи могут портить вашу красоту

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология, медицина и доступность информации помогают поддерживать отличный внешний вид и избегать признаков старения до самого почтенного возраста.

Как обычные домашние вещи могут портить вашу красоту
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Однако некоторые привычные вещи в доме могут способствовать появлению морщин, седины и пигментации. Использование хлопковых наволочек усиливает трение и приводит к появлению морщин, тогда как атласные и шелковые помогают избежать заломов.

Плохое освещение заставляет щуриться, что приводит к морщинкам вокруг глаз и ухудшению зрения. Сухой воздух в доме сушит кожу, волосы и ногти, что ускоряет процесс старения.

Бытовая химия и средства для уборки часто делают кожу рук сухой и подверженной пигментации. Неисправная микроволновка может излучать вредные волны даже в выключенном состоянии, что вызывает головную боль и усталость.

Синий свет от экранов телефонов может ускорять старение кожи, ухудшать зрение и вызывать бессонницу, поэтому важно использовать специальные режимы на смартфонах.

Гели для душа с сульфатами забивают поры и сушат кожу, вызывая высыпания. Рекомендуется выбирать экологичные средства без SLS.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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