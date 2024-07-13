Как подтянуть веки без хирургического вмешательства

Нависшее веко — проблема, усугубляющаяся с возрастом из-за потери кожей упругости и появления дряблости. Однако есть нехирургические методы улучшения ситуации, которые можно попробовать до операции.
Массаж век, выполняемый специалистом или самостоятельно с использованием масла, может повысить упругость и улучшить кровообращение, если делать его аккуратно и с легким нажатием.
Тейпирование, при правильном применении, помогает восстановить мышечный тонус и вывести лишнюю жидкость, однако требует регулярности и профессиональной консультации.
Мезотерапия, проводимая только профессиональным косметологом, помогает укрепить сосудистую стенку, стимулировать движение лимфы, увлажнить кожу и разгладить морщины. Эта процедура эффективна при курсовом применении и значительно улучшает внешний вид глаз.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.