Как подтянуть веки без хирургического вмешательства

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Как улучшить состояние век: массаж, тейпирование и мезотерапия

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Нависшее веко — проблема, усугубляющаяся с возрастом из-за потери кожей упругости и появления дряблости. Однако есть нехирургические методы улучшения ситуации, которые можно попробовать до операции.

Как улучшить состояние век: массаж, тейпирование и мезотерапия
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Массаж век, выполняемый специалистом или самостоятельно с использованием масла, может повысить упругость и улучшить кровообращение, если делать его аккуратно и с легким нажатием.

Тейпирование, при правильном применении, помогает восстановить мышечный тонус и вывести лишнюю жидкость, однако требует регулярности и профессиональной консультации.

Мезотерапия, проводимая только профессиональным косметологом, помогает укрепить сосудистую стенку, стимулировать движение лимфы, увлажнить кожу и разгладить морщины. Эта процедура эффективна при курсовом применении и значительно улучшает внешний вид глаз.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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