Шаги к утреннему сиянию: проверьте свой вечерний уход за кожей

Как приятно утром увидеть в зеркале сияющую и свежую кожу. Но для этого необходим правильный вечерний уход. Важно помнить, что удаление макияжа и очищение кожи — это два разных этапа.
Макияж нужно смывать мицеллярной водой или гидрофильным маслом, чтобы предотвратить загрязнение пор и появление акне. После этого используйте пенку или гель для умывания, а раз в неделю — энзимную пудру для глубокой очистки.
Тоник, вопреки мнению некоторых, обязателен: он раскрывает поры и готовит кожу к следующим этапам ухода. Косметику с кислотами и ретинолом используйте на ночь, чтобы избежать воздействия УФ-лучей.
До 45 лет достаточно легкой сыворотки, а крем нужен только для сухой и обезвоженной кожи. Следуйте этим шагам, и ваша кожа будет радовать вас каждое утро.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.