Шаги к утреннему сиянию: проверьте свой вечерний уход за кожей

Эффективный вечерний уход за кожей: секреты сияющего утреннего вида

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как приятно утром увидеть в зеркале сияющую и свежую кожу. Но для этого необходим правильный вечерний уход. Важно помнить, что удаление макияжа и очищение кожи — это два разных этапа.

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Макияж нужно смывать мицеллярной водой или гидрофильным маслом, чтобы предотвратить загрязнение пор и появление акне. После этого используйте пенку или гель для умывания, а раз в неделю — энзимную пудру для глубокой очистки.

Тоник, вопреки мнению некоторых, обязателен: он раскрывает поры и готовит кожу к следующим этапам ухода. Косметику с кислотами и ретинолом используйте на ночь, чтобы избежать воздействия УФ-лучей.

До 45 лет достаточно легкой сыворотки, а крем нужен только для сухой и обезвоженной кожи. Следуйте этим шагам, и ваша кожа будет радовать вас каждое утро.