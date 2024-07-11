Бьюти-лайфхаки, которые нужно знать каждой занятой маме

Найти время, чтобы выглядеть красиво, когда у вас есть дети, может быть непросто. Но так как красота заставляет вас чувствовать себя хорошо внутри, стоит найти способы, как выглядеть хорошо.
Отказ от лака на пальцах рук и ног может быть полезным. Таким образом, вам никогда не придется беспокоиться о сколах. Либо вы можете выбрать лак для ногтей с прозрачным покрытием.
Примите свою естественную текстуру волос. Если у вас вьющиеся волосы, начните за ними правильно ухаживать. Например, подойдёт кудрявый метод. Ваши волосы станут выглядеть красиво и ухоженно.
Раз в неделю наносите его на волосы в качестве глубоко кондиционирующего средства на ночь. На следующее утро у вас будут мягкие волосы.
Используйте тональный увлажняющий крем с солнцезащитным свойством, так вы объедините три этапа ухода за кожей в один.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.