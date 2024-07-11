Бьюти-лайфхаки, которые нужно знать каждой занятой маме

Советы, как выглядеть хорошо, даже если у вас мало времени

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти время, чтобы выглядеть красиво, когда у вас есть дети, может быть непросто. Но так как красота заставляет вас чувствовать себя хорошо внутри, стоит найти способы, как выглядеть хорошо.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

Откажитесь от лака для ногтей

Отказ от лака на пальцах рук и ног может быть полезным. Таким образом, вам никогда не придется беспокоиться о сколах. Либо вы можете выбрать лак для ногтей с прозрачным покрытием.

Примите естественную текстуру волос

Примите свою естественную текстуру волос. Если у вас вьющиеся волосы, начните за ними правильно ухаживать. Например, подойдёт кудрявый метод. Ваши волосы станут выглядеть красиво и ухоженно.

Используйте кокосовое масло перед сном

Раз в неделю наносите его на волосы в качестве глубоко кондиционирующего средства на ночь. На следующее утро у вас будут мягкие волосы.

Купите товары двойного назначения

Используйте тональный увлажняющий крем с солнцезащитным свойством, так вы объедините три этапа ухода за кожей в один.