Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт заявил о необходимости быть готовым к затяжному конфликту на Украине
В Саратовской области мужчина получил квартиру в здании, которого нет
Infiniti QX80 возвращается в Россию по схеме параллельного импорта
В России разработали прибор для безоперационного удаления камней из почек
Иосиф Пригожин поддержал Валерия Меладзе и призвал дать ему шанс
Повысьте урожайность жимолости в следующем сезоне
Пышная шарлотка с клубникой: классический нежный бисквит и сочные ягоды
Омега-3 нельзя принимать при проблемах с поджелудочной железой
Лучшие натуральные масла для здоровья и блеска ваших волос
Секрет упругой кожи: как холодное обертывание убирает целлюлит быстро и эффективно?

Холодное обертывание от целлюлита: эффективность и ключевые компоненты

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Холодное обертывание является популярной процедурой, направленной на уменьшение видимости целлюлита и улучшение состояния кожи. Основной механизм действия этой терапии связан с использованием холодных компонентов, которые способствуют стимуляции кровообращения и ускорению метаболизма в области проблемных зон.

Холодное обертывание от целлюлита: эффективность и ключевые компоненты
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Ключевые компоненты холодного обертывания и их роль

Одним из ключевых ингредиентов холодного обертывания является ментол. Этот компонент обладает охлаждающим эффектом, который помогает сужать сосуды кожи и уменьшать отечность. Улучшенное кровообращение способствует выведению токсинов и лишней жидкости, что помогает уменьшить объемы и улучшить тонус кожи.

Другим важным компонентом часто является альгинат - вещество, получаемое из водорослей. Он обладает выраженными омолаживающими свойствами, способствует улучшению текстуры кожи и делает её более упругой.

Процесс холодного обертывания

Процедура обычно начинается с нанесения специального геля или крема на области с целлюлитом, после чего кожу оборачивают пленкой для создания эффекта парниковой бани. Во время этого процесса активные компоненты продолжают действовать, способствуя выведению шлаков и улучшению микроциркуляции.

Через сколько можно увидеть результаты?

Эффект от холодного обертывания может быть заметен уже после первой процедуры, однако для достижения долгосрочного результата рекомендуется проводить курс из нескольких сеансов. Эта процедура идеально сочетается с здоровым образом жизни, включая умеренную физическую активность и сбалансированное питание, для максимального эффекта в борьбе с целлюлитом.

В итоге, холодное обертывание является эффективным способом не только улучшить внешний вид кожи, но и стимулировать её внутренние процессы в борьбе с целлюлитом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак

Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.

Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Какое самое эффективное средство от тли
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Последние материалы
Повысьте урожайность жимолости в следующем сезоне
Пышная шарлотка с клубникой: классический нежный бисквит и сочные ягоды
Омега-3 нельзя принимать при проблемах с поджелудочной железой
Лучшие натуральные масла для здоровья и блеска ваших волос
ФК "Зенит" продаст Кассьерру саудам
Холодное обертывание от целлюлита: эффективность и ключевые компоненты
У России зафиксирован рост внешнего долга
Лазерная эпиляция: как выбрать клинику и избежать ошибок
Москва: за полгода открыто более 600 новых кафе и ресторанов
"Сколтех" запустил проект по созданию цифрового двойника Сергея Капицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников