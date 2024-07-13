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Как выбрать подходящие косметологические процедуры для увлажнения лица

Эти процедуры изменят вашу кожу: как увлажнить кожу лица

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Для поддержания здоровья и красоты кожи важны не только обильное потребление воды, но и правильно подобранные косметологические процедуры.

Эти процедуры изменят вашу кожу: как увлажнить кожу лица
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Плазмотерапия помогает сохранить упругость кожи и предотвратить её обезвоживание с минимальными рисками раздражения благодаря использованию собственной плазмы пациента.

Биоревитализация рекомендуется после 30 лет для введения гиалуроновой кислоты под кожу, что помогает удерживать влагу. Пилинги обеспечивают глубокое очищение кожи, удаляя ороговевшие частицы, и предлагаются в различных вариантах в зависимости от типа кожи и ситуации.

Мезотерапия, несмотря на сезонные ограничения, даёт коже мощный витаминный заряд. Важно консультироваться с косметологом перед любыми процедурами для избегания осложнений и достижения наилучших результатов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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