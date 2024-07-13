Невидимое контурирование: откройте для себя секрет идеального макияжа

Что такое невидимое контурирование и как его делать правильно

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Невидимое контурирование — это инновационная техника макияжа, которая делает лицо более выразительным и молодым без видимых скульптурных линий.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

В отличие от традиционного контурирования, ассоциируемого с яркими линиями и большим количеством косметики, эта техника использует минимальные количества продуктов. Она подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа и обеспечивает омолаживающий эффект.

Процесс начинается с выравнивания рельефа лица с помощью основы и тонального крема. Далее, с помощью кремовых текстур, таких как бронзер и контурные стики, тонкие линии наносятся на нос, скулы, подбородок и лоб, а затем тщательно растушевываются.

Такой макияж не оставляет резких переходов и создает эффект естественного лифтинга, скрывая возрастные изменения и придавая лицу свежий вид. Завершением процесса служит нанесение румян на яблочки щек, растушеванных к вискам, что дополнительно поднимает овал лица.

Таким образом, невидимое контурирование подчеркивает натуральную красоту, делая лицо моложе и привлекательнее.