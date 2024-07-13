Массаж против пластики: как избавиться от второго подбородка

Современные методики коррекции подбородка: от ботокса до массажей

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мир охватила новая лихорадка — женщины жалуются на "синдром височно-челюстного сустава" (СВЧ), стремясь получить ботокс в область челюсти. Ботокс расслабляет мышцы, предотвращает стирание зубов и улучшает контуры лица.

Фото: flickr.com by Хуанедк, CC BY 2.0

Но это лишь начало в достижении идеального подбородка. Среди эффективных методик также выделяются лифтинг нитями, липосакция и массаж.

Лифтинг нитями Aptos подходит для женщин 30+ с умеренными возрастными изменениями. Процедура проводится без разрезов, с использованием местной анестезии, и фиксирует форму подбородка на 3-5 лет. Это продлевает молодость и предотвращает дальнейшее ухудшение ситуации.

Для явных проблем с подбородком, вызванных жиром, рекомендуется комбинация липосакции и нитевого лифтинга. Липосакция не требует общего наркоза и имеет короткий восстановительный период. Для усиления эффекта применяются 3D-мезонити.

Аппаратный ультразвуковой лифтинг Ulthera System стимулирует образование коллагена. В ранних стадиях эффективны инъекции филлеров.

Массажные методики становятся все популярнее. Хороший мастер может поддерживать лицо в тонусе бесконечно долго.