Массаж против пластики: как избавиться от второго подбородка

Мир охватила новая лихорадка — женщины жалуются на "синдром височно-челюстного сустава" (СВЧ), стремясь получить ботокс в область челюсти. Ботокс расслабляет мышцы, предотвращает стирание зубов и улучшает контуры лица.
Но это лишь начало в достижении идеального подбородка. Среди эффективных методик также выделяются лифтинг нитями, липосакция и массаж.
Лифтинг нитями Aptos подходит для женщин 30+ с умеренными возрастными изменениями. Процедура проводится без разрезов, с использованием местной анестезии, и фиксирует форму подбородка на 3-5 лет. Это продлевает молодость и предотвращает дальнейшее ухудшение ситуации.
Для явных проблем с подбородком, вызванных жиром, рекомендуется комбинация липосакции и нитевого лифтинга. Липосакция не требует общего наркоза и имеет короткий восстановительный период. Для усиления эффекта применяются 3D-мезонити.
Аппаратный ультразвуковой лифтинг Ulthera System стимулирует образование коллагена. В ранних стадиях эффективны инъекции филлеров.
Массажные методики становятся все популярнее. Хороший мастер может поддерживать лицо в тонусе бесконечно долго.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.