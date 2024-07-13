Забудьте о ярких помадах: вот что действительно подчеркнет вашу природную красоту

Помада натурального оттенка — главный тренд современного макияжа: как выбрать

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные тренды в макияже нацелены на натуральность и непринужденность. Жидкие текстуры, глянцевые помады, естественный тональный финиш и тени природных оттенков — это главные составляющие актуального образа.

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Одним из главных помощников в создании такого макияжа является помада натурального оттенка и полупрозрачной текстуры. Она подчеркивает природную красоту, омолаживает и освежает лицо, не требует долгого нанесения и легко подбирается по цвету кожи.

Для светлой кожи подойдут теплые или холодные оттенки в зависимости от подтона, для средней кожи — персиковые и коралловые оттенки, для темной кожи — яркие и насыщенные цвета.

Для долгого эффекта рекомендуется использовать скраб, увлажняющий бальзам, наносить помаду кистью или пальцами, и не забывать о карандаше для контура губ.