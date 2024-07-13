Забудьте о ярких помадах: вот что действительно подчеркнет вашу природную красоту

Современные тренды в макияже нацелены на натуральность и непринужденность. Жидкие текстуры, глянцевые помады, естественный тональный финиш и тени природных оттенков — это главные составляющие актуального образа.
Одним из главных помощников в создании такого макияжа является помада натурального оттенка и полупрозрачной текстуры. Она подчеркивает природную красоту, омолаживает и освежает лицо, не требует долгого нанесения и легко подбирается по цвету кожи.
Для светлой кожи подойдут теплые или холодные оттенки в зависимости от подтона, для средней кожи — персиковые и коралловые оттенки, для темной кожи — яркие и насыщенные цвета.
Для долгого эффекта рекомендуется использовать скраб, увлажняющий бальзам, наносить помаду кистью или пальцами, и не забывать о карандаше для контура губ.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.