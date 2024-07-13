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Расширенные поры: как сделать кожу идеально гладкой

Лучшие практики ухода за кожей с расширенными порами

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Обладательницы жирной и комбинированной кожи часто сталкиваются с проблемой расширенных пор. Основная причина их появления — избыточная выработка кожного сала, что может быть вызвано различными факторами.

Лучшие практики ухода за кожей с расширенными порами
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

К причинам относятся: гормональные сбои, неправильное питание или обезвоженность кожи. Чтобы скрыть расширенные поры и сделать кожу более гладкой, необходимо тщательно подготовить кожу перед нанесением макияжа.

Это включает использование энзимной пудры, глиняных масок с кислотами и легких увлажняющих средств. Силиконовые праймеры отлично маскируют поры, но их следует использовать с осторожностью, чтобы избежать воспалений.

Для жирной кожи подойдут матовые тональные кремы, которые продлевают стойкость макияжа. Наносить тональные средства лучше всего вбивающими движениями с помощью спонжа, чтобы добиться легкого и естественного покрытия.

Завершить макияж поможет фиксирующая пудра мелкого помола, которая уберет жирный блеск и сделает кожу визуально более гладкой. Эти советы помогут вам справиться с расширенными порами и улучшить внешний вид кожи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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