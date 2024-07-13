Расширенные поры: как сделать кожу идеально гладкой

Обладательницы жирной и комбинированной кожи часто сталкиваются с проблемой расширенных пор. Основная причина их появления — избыточная выработка кожного сала, что может быть вызвано различными факторами.
К причинам относятся: гормональные сбои, неправильное питание или обезвоженность кожи. Чтобы скрыть расширенные поры и сделать кожу более гладкой, необходимо тщательно подготовить кожу перед нанесением макияжа.
Это включает использование энзимной пудры, глиняных масок с кислотами и легких увлажняющих средств. Силиконовые праймеры отлично маскируют поры, но их следует использовать с осторожностью, чтобы избежать воспалений.
Для жирной кожи подойдут матовые тональные кремы, которые продлевают стойкость макияжа. Наносить тональные средства лучше всего вбивающими движениями с помощью спонжа, чтобы добиться легкого и естественного покрытия.
Завершить макияж поможет фиксирующая пудра мелкого помола, которая уберет жирный блеск и сделает кожу визуально более гладкой. Эти советы помогут вам справиться с расширенными порами и улучшить внешний вид кожи.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.