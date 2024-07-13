Эти заменители сахара сделают вас стройнее и здоровее

Отказ от сахара ставит перед вами задачу выбора его заменителя, что может быть непросто из-за множества доступных вариантов. Вот несколько натуральных альтернатив сахару, которые не только вкусные, но и полезные:
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Сироп агавы: имеет низкий гликемический индекс, в два раза слаще сахара, подходит для выпечки и запекания сладких овощей. Однако, его не рекомендуют при заболеваниях печени и желчного пузыря.
Коричневый рисовый сироп: напоминает карамель, но менее сладкий. Подходит для десертов, каш, гранол. Имеет высокий гликемический индекс, что делает его нежелательным для тех, кто следит за весом.
Кокосовый сахар: органический продукт, богатый минералами, помогает сжигать жир и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Менее сладкий, чем традиционные подсластители.
Сироп топинамбура: идеален для горячих блюд благодаря устойчивости к тепловым нагрузкам. Имеет низкий гликемический индекс и полезен для диабетиков.
Стевия: не влияет на уровень сахара в крови, почти не содержит калорий. Подходит для выпечки, десертов, чая и кофе. В 20 раз слаще сахара.
Натуральный мед: полезен в сыром виде, богат витаминами и антиоксидантами. Подходит для салатов, каш и смузи, но не для выпечки.
Кленовый сироп: обладает мягким древесным вкусом, богат антиоксидантами и витаминами. Подходит для блинов, каш и выпечки.