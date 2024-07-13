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Маркетинговые уловки, которые заставляют вас покупать ненужное

Хитрости маркетологов: что стоит за популярными надписями

1:13
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Маркетологи используют множество уловок, чтобы заставить нас думать, что продукт полезнее, чем он есть на самом деле. Например, надпись "содержит витамины" на молочных продуктах лишь указывает на естественные компоненты, а не на их уникальность.

Хитрости маркетологов: что стоит за популярными надписями
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info

Маркировка "без сахара" может скрывать присутствие других подсластителей, которые не менее вредны. Знак "без холестерина" на растительных маслах вводит в заблуждение, так как в принципе там его быть не может.

"Натуральный" и "не содержит ГМО" также часто используются без строгих правил, что позволяет производителям манипулировать восприятием покупателей.

Наклейка "цельнозерновой" на хлебе может скрывать наличие рафинированной муки в составе. В молочных продуктах, таких как творог и йогурт, также применяются маркетинговые хитрости, вводящие в заблуждение относительно их пользы.

Буквы "Е" на этикетках указывают на различные добавки, которые могут быть как безвредными, так и опасными для здоровья. Важно тщательно читать состав и разбираться в этих уловках, чтобы делать осознанный выбор и не попадаться на маркетинговые трюки.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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