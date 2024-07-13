Маркетинговые уловки, которые заставляют вас покупать ненужное

Маркетологи используют множество уловок, чтобы заставить нас думать, что продукт полезнее, чем он есть на самом деле. Например, надпись "содержит витамины" на молочных продуктах лишь указывает на естественные компоненты, а не на их уникальность.
Маркировка "без сахара" может скрывать присутствие других подсластителей, которые не менее вредны. Знак "без холестерина" на растительных маслах вводит в заблуждение, так как в принципе там его быть не может.
"Натуральный" и "не содержит ГМО" также часто используются без строгих правил, что позволяет производителям манипулировать восприятием покупателей.
Наклейка "цельнозерновой" на хлебе может скрывать наличие рафинированной муки в составе. В молочных продуктах, таких как творог и йогурт, также применяются маркетинговые хитрости, вводящие в заблуждение относительно их пользы.
Буквы "Е" на этикетках указывают на различные добавки, которые могут быть как безвредными, так и опасными для здоровья. Важно тщательно читать состав и разбираться в этих уловках, чтобы делать осознанный выбор и не попадаться на маркетинговые трюки.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.