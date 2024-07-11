Чем опасен гель-лак для ногтей: преимущества и недостатки такого маникюра

Назван возможный вред от гель-лака

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Из статьи вы узнаете, какими преимуществами обладает гель-лак и чем он может быть опасен для ваших ногтей.

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Преимущества

В то время как обычный маникюр обычно не держится и недели без нескольких сколов, гель-лак рассчитан на долгий срок службы, так как он затвердевает под светодиодной лампой, что помогает избежать сколов и долго его носить.

Недостатки

При слишком частом нанесении гель-лак может со временем ослабить ногти. Чтобы предотвратить ненужные повреждения, мы рекомендуем делать передышку между нанесениями геля. Основные средства по уходу за ногтями могут быть полезны, помогая вашим натуральным ногтям сохранять упругость.

Слишком долгое ношение геля может ухудшить состояние ваших натуральных ногтей. Дисбаланс веса между существующим лаком и вашими натуральными ногтями может в конечном итоге привести к тому, что они будут приподнятыми, с неровными краями.