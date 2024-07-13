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"Минималист" или "белоручка": какой бьюти-тип ваш

Типы бьюти-рутин: от "уходового маньяка" до "бьюти-лентяя"

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Как ни удивительно, ваше предпочтение красной помады или тоников для лица может многое рассказать о вашем характере. Читайте дальше, чтобы узнать больше о себе, и решите, стоит ли вам что-то менять или продолжать в том же духе — выбор за вами.

Типы бьюти-рутин: от "уходового маньяка" до "бьюти-лентяя"
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Уходовый маньяк — человек, посвятивший себя тщательному уходу за кожей, часто из-за прошлых проблем с ней, но не придающий значения декоративной косметике.

Минималист — предпочитает минимальный набор косметики, либо уверенный в своей естественной красоте, либо уставший от неудачных попыток изменить свой образ.

Мисс Совершенство — стремится к идеальности во всем, включая макияж и прическу, любитель лимитированных коллекций и точного планирования.

Белоручка — регулярно посещает салоны для ухода за собой, предпочитает доверить свою красоту профессионалам, либо из-за неуверенности, либо из-за занятости.

Хамелеон — вдохновляется всем вокруг для создания новых образов, часто меняет имидж, но может не иметь собственного стиля.

Бьюти-лентяй — несмотря на заботу о своей внешности, предпочитает делать это на ходу и без особых усилий, что часто проявляется и в других сферах жизни.

Каждый тип обладает своими уникальными характеристиками и подходом к красоте, что отражает разнообразие подходов к уходу за собой в современном мире.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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