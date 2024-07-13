Устали от боли в шее: попробуйте эти упражнения и забудьте о дискомфорте

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Упражнения для шеи: как снять напряжение и улучшить самочувствие

2:24
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Современный малоподвижный образ жизни приводит к боли в шее у многих людей, особенно у тех, кто много работает за компьютером. Стандартные упражнения на расслабление шеи часто не приносят ожидаемого эффекта.

Упражнения для шеи: как снять напряжение и улучшить самочувствие
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Упражнения игнорируют напряжение всей задней поверхностной мышечной цепи. В предложенном комплексе упражнений акцент делается на поэтапном расслаблении всех мышц тела, начиная со стоп и заканчивая шеей.

Упражнения просты, не требуют специального оборудования и могут выполняться в любом месте. Комплекс включает растяжение боковых, передних и задних мышц шеи, что обеспечивает более эффективное снятие напряжения и улучшение самочувствия.

Упражнения для расслабления шеи и тела

Стопы

  • Энергично разотрите ступни руками.
  • Походите босиком по массажному коврику или покатайте скалку стопами.

Голени

  • Встаньте лицом к стенке, упритесь руками.
  • Отставьте ноги назад, образуя острый угол между стопой и голенью.
  • Поочередно сгибайте каждую коленку, растягивая икроножную мышцу.

Задняя поверхность бедра, ягодицы и спина

  • Наклонитесь вперед, стараясь выпрямить колени.
  • Побудьте в этом положении, чувствуя растяжение мышц.

Шея

  • В наклоне расслабьте шею, подвигайте головой из стороны в сторону.
  • Представьте, что голова подвешена на ниточке.

Комплекс упражнений для шеи

Боковая поверхность шеи

  • Стоя, тяните одну руку вниз, голову — в противоположную сторону.
  • Плавно меняйте положение головы, растягивая боковые мышцы шеи.

Передняя поверхность шеи

  • Стоя, тяните обе руки вниз и вперед.
  • Запрокиньте голову назад и тянитесь макушкой вниз.

Задняя поверхность шеи

  • Сложите руки в замок на затылке, опускайте голову на выдохе, сопротивляясь руками на вдохе.

Ложбинки на затылке

  • Лягте на спину, нащупайте треугольные ложбинки на затылке.
  • Медленно погружайте пальцы в эти ложбинки до легкой болезненности.

Завершающая часть

  • Полежите на ровной поверхности с мягкой подушкой под шеей для полного расслабления.

Кроме того, рекомендации по выбору удобной подушки помогут обеспечить комфортный сон и профилактику болей в шее.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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