Устали от боли в шее: попробуйте эти упражнения и забудьте о дискомфорте

Современный малоподвижный образ жизни приводит к боли в шее у многих людей, особенно у тех, кто много работает за компьютером. Стандартные упражнения на расслабление шеи часто не приносят ожидаемого эффекта.
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Упражнения игнорируют напряжение всей задней поверхностной мышечной цепи. В предложенном комплексе упражнений акцент делается на поэтапном расслаблении всех мышц тела, начиная со стоп и заканчивая шеей.
Упражнения просты, не требуют специального оборудования и могут выполняться в любом месте. Комплекс включает растяжение боковых, передних и задних мышц шеи, что обеспечивает более эффективное снятие напряжения и улучшение самочувствия.
Упражнения для расслабления шеи и тела
Стопы
Энергично разотрите ступни руками.
Походите босиком по массажному коврику или покатайте скалку стопами.
Голени
Встаньте лицом к стенке, упритесь руками.
Отставьте ноги назад, образуя острый угол между стопой и голенью.