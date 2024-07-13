Моделирование бровей оказалось неудачным: как вернуть густые брови за пару недель

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Как восстановить густоту бровей: советы по уходу и моделированию

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкивались с неудачным моделированием бровей, но это поправимо. Регулярный уход поможет ускорить рост волосков и сделать их гуще.

Как восстановить густоту бровей: советы по уходу и моделированию
Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Льняное масло, наносимое щеточкой массажными движениями, улучшает питание тканей и стимулирует волосяные луковицы, ускоряя рост.

Также эффективны праймеры с аппликатором-массажером, содержащий кератин и протеины сои, способствующие укреплению волосков.

Важно отказаться от использования пинцета на некоторое время. Оставив его в стороне, вы сможете отрастить брови и затем обратиться к профессионалу в brow bar для определения идеальной формы и окрашивания, что визуально увеличит густоту бровей.

Для коррекции и придания формы тонким бровям используйте гель-крем, позволяющий рисовать новые формы и линии. Тусклые и плоские брови оживит гель-фибра, который добавит объем.

Ультратонкий карандаш поможет заполнить пробелы, создавая имитацию волосков. Таким образом, правильный уход и использование специализированных средств помогут восстановить и улучшить внешний вид ваших бровей.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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