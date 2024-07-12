Тренер об идеальных ягодицах: попробуйте эти 5 упражнений

Укрепить ягодицы и обрести желанный силуэт можно с помощью простых утренних упражнений. Тренер Джейн Гомес рекомендует сбалансированное потребление белка и регулярные силовые тренировки для всех трех ягодичных мышц.
Джейн советует сосредотачиваться на сжатии ягодиц при выполнении упражнений для максимального эффекта. Среди предложенных упражнений:
Все упражнения предполагают выполнение 3 подходов по 15 повторений, и акцент на правильной технике для предотвращения травм и достижения наилучших результатов.
"Регулярные тренировки помогут сделать ягодицы круглыми и упругими", — обещает тренер.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.