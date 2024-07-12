Тренер об идеальных ягодицах: попробуйте эти 5 упражнений

Тренер Гомес рассказала, как достичь упругих ягодиц

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Укрепить ягодицы и обрести желанный силуэт можно с помощью простых утренних упражнений. Тренер Джейн Гомес рекомендует сбалансированное потребление белка и регулярные силовые тренировки для всех трех ягодичных мышц.

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Джейн советует сосредотачиваться на сжатии ягодиц при выполнении упражнений для максимального эффекта. Среди предложенных упражнений:

махи ногами вбок с фитнес-эспандерами,

махи ногами назад с дополнительным утяжелением,

тяга бедрами со штангой,

румынская тяга,

выпады с гантелями.

Все упражнения предполагают выполнение 3 подходов по 15 повторений, и акцент на правильной технике для предотвращения травм и достижения наилучших результатов.

"Регулярные тренировки помогут сделать ягодицы круглыми и упругими", — обещает тренер.