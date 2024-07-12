Стресс превращает вашу шевелюру в седину раньше времени: как исправить

Поседение волос — неизбежный процесс старения, присущий всем людям, но иногда седина появляется преждевременно, уже в возрасте 25-30 лет. Основной причиной этого является стресс.
Врач-косметолог и дерматовенеролог австрийского центра здоровья Майя Жмарева исследовала, как стресс влияет на появление седины и как можно этого избежать.
Помимо возрастных изменений, седина может быть вызвана вредными привычками, монодиетами, нарушением режима сна и отдыха, аутоиммунными заболеваниями, генетической предрасположенностью, рентгеновским и ультрафиолетовым излучением, дефицитом нутриентов, а также агрессивными окрашиваниями волос.
Однако стрессовые факторы занимают особое место в списке причин преждевременного поседения волос. Исследования Гарвардского университета подтвердили связь между эмоциональной напряженностью и появлением седины.
Специалисты советуют отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и режим сна, минимизировать стрессовые факторы и консультироваться с врачами для профилактики.
Процедуры мезотерапии, плазмотерапии и массаж головы также помогут предотвратить преждевременное поседение волос, поддерживая их здоровье и красоту.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.