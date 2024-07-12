Эти тибетские упражнения преобразят вашу спину

Упражнения для красивой спины: лучшие тибетские техники

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Тибетские "жемчужины" — уникальные упражнения для спины, не требующие грубой физической силы и основанные на осознанном дыхании.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

Они включают вращения стоя, поднятие ног и головы лежа на спине, прогибы стоя на коленях, подъем таза в положении сидя и упоры лежа. Эти упражнения помогают укрепить энергетические каналы и поддерживать физическое и психическое здоровье.

Начинать нужно с 9 повторений, постепенно увеличивая их количество. Вращение против часовой стрелки помогает сбросить лишнюю энергию, а по часовой — накопить её.

Комплекс, выполняемый регулярно, способствует улучшению состояния спины, избавляет от болей и улучшает общее самочувствие.