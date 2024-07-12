Эти тибетские упражнения преобразят вашу спину

Тибетские "жемчужины" — уникальные упражнения для спины, не требующие грубой физической силы и основанные на осознанном дыхании.
Они включают вращения стоя, поднятие ног и головы лежа на спине, прогибы стоя на коленях, подъем таза в положении сидя и упоры лежа. Эти упражнения помогают укрепить энергетические каналы и поддерживать физическое и психическое здоровье.
Начинать нужно с 9 повторений, постепенно увеличивая их количество. Вращение против часовой стрелки помогает сбросить лишнюю энергию, а по часовой — накопить её.
Комплекс, выполняемый регулярно, способствует улучшению состояния спины, избавляет от болей и улучшает общее самочувствие.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.