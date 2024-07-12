Овсянка: идеальное средство для идеальной кожи и волос

Польза овсянки: здоровый завтрак и универсальное бьюти-средство

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Овсянка — один из самых традиционных и полезных завтраков. Добавьте в нее ягоды, фрукты, корицу или мед, чтобы сделать блюдо вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Витамины группы В, клетчатка и правильные углеводы из овсянки помогут организму оставаться здоровым и придадут коже сияние.

Овсянка также может использоваться как бьюти-средство. Маска против высыпаний, известная с бабушкиных времен, успокаивает кожу, снимает раздражение и уменьшает поры.

Маска против сухости мягко растворяет мертвые клетки, увлажняя кожу. Овсяные хлопья могут заменить сухой шампунь, впитывая лишний жир с волос.

Маска для волос из овсянки делает их блестящими и гладкими, способствуя их росту благодаря содержанию цинка, железа, магния и калия. Овсянка также эффективно избавляет от неприятных запахов в шкафу и холодильнике.

Наконец, овсяный скраб действует мягче, чем молотый кофе, устраняя омертвевшие клетки и питая кожу, что особенно полезно для обладательниц нежной и чувствительной кожи.