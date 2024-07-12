Как выбрать безопасную косметику и избежать аллергии

Косметолог Дурова: как избежать аллергии на косметику

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аллергические реакции на косметику — частая проблема, особенно для обладателей чувствительной кожи. Такие реакции могут быть вызваны внешними факторами, как солнечное излучение и синтетические ткани, а также ингредиентами косметики.

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Косметолог Арина Дурова рекомендует избегать отдушек, спирта и парабенов, выбирая гипоаллергенные продукты. Важные этапы ухода включают деликатное очищение, использование сывороток и увлажняющих кремов, а также обязательное применение солнцезащитных средств.

Минимализм в использовании косметики и тестирование новых продуктов помогут избежать аллергических реакций. Не делитесь косметикой и избавляйтесь от старых продуктов, чтобы минимизировать риск заражений и аллергий.