Как выбрать безопасную косметику и избежать аллергии

Аллергические реакции на косметику — частая проблема, особенно для обладателей чувствительной кожи. Такие реакции могут быть вызваны внешними факторами, как солнечное излучение и синтетические ткани, а также ингредиентами косметики.
Косметолог Арина Дурова рекомендует избегать отдушек, спирта и парабенов, выбирая гипоаллергенные продукты. Важные этапы ухода включают деликатное очищение, использование сывороток и увлажняющих кремов, а также обязательное применение солнцезащитных средств.
Минимализм в использовании косметики и тестирование новых продуктов помогут избежать аллергических реакций. Не делитесь косметикой и избавляйтесь от старых продуктов, чтобы минимизировать риск заражений и аллергий.
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