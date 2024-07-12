Обязательно возьмите это в отпуск: рекомендации трэвел-блогера

Советы от трэвел-блогера Мирошиной по сбору идеальной косметички для отпуска

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто многие средства, взятые в отпуск, остаются неиспользованными. Трэвел-блогер Оксана Мирошина поделилась своим опытом и рекомендациями по сбору эффективного travel-kit.

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В новом климате кожа может негативно реагировать, поэтому важно иметь успокаивающее средство, например, гель с алоэ. Защита от солнца необходима, особенно для обладательниц жирной кожи, которым подойдет уходовое средство с высоким SPF.

В отпуске не обойтись без водостойкой туши, которую нужно удалять гидрофильным маслом. Вместо помад и блесков лучше использовать тинт для губ, который не растекается.

Твердый шампунь станет спасением для тех, кто планирует обойтись ручной кладью и не доверяет отельной косметике. Собрав эти средства, вы сэкономите место и обеспечите себе комфортный отдых.