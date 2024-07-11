Мужская критика женского гардероба: что не стоит носить

Какие женские наряды раздражают мужчин

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на уверения многих женщин, что они одеваются исключительно для себя, мнение мужчин по поводу своего внешнего вида учитывает каждая вторая девушка. Мы решили выяснить у самих мужчин, что их больше всего раздражает даже в самом модном женском гардеробе.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Мужчины категорически не любят леггинсы и велосипедки, которые снова стали популярными в теплое время года. Эти обтягивающие вещи из синтетики часто подчеркивают недостатки фигуры и, по мнению мужчин, уместны только в спортзале. Ботфорты на высоком каблуке также вызывают негативную реакцию. Кожаные ботфорты на шпильке мужчины считают пошлыми и вызывающими, что может даже привести к отказу от второго свидания.

Простые комбинезоны тоже не нравятся мужчинам. Особенно они негативно оценивают джинсовые комбинезоны и модели для повседневной носки, считая их подходящими только для маленьких девочек. Макси-юбки, которые часто в моде летом, также не нашли одобрения среди мужчин. Они считают, что такие юбки визуально добавляют возраст и скрывают ноги — самую интересную часть тела женщины. Однако юбки с разрезом получают положительные отзывы от всех опрошенных мужчин.