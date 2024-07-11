Как розмариновое масло стало главным бьюти-трендом для волос

Розмариновое масло: натуральный стимулятор роста волос

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Розмариновое масло для роста волос стало настоящей сенсацией, благодаря восторженным отзывам таких знаменитостей, как Белла Хадид и Джулианна Мур. Фанаты этого масла утверждают, что оно помогает отращивать волосы, утолщает их и удлиняет локоны. Скептики сомневаются в его эффективности, но научные исследования показывают, что розмариновое масло может быть столь же действенным, как и миноксидил, увеличивая количество волос у людей, страдающих алопецией, после шести месяцев применения. Оно улучшает кровообращение в коже головы, что способствует восстановлению волос и заживлению нервных окончаний. Недостаток кровоснабжения волосяных фолликулов может замедлить рост волос и привести к их выпадению, поэтому розмариновое масло полезно не только для удлинения волос, но и для их общего здоровья, благодаря своим противовоспалительным свойствам, уменьшающим раздражение кожи головы, перхоть и зуд.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

При покупке розмаринового масла важно внимательно читать этикетку, чтобы убедиться, что розмарин находится в самом верху списка ингредиентов. Эфирное масло розмарина необходимо разбавлять базовым маслом, таким как кокосовое, миндальное или масло жожоба, чтобы избежать раздражения кожи головы. Можно также добавить несколько капель масла в существующие средства для ухода за волосами или приобрести готовые смеси масел. Для применения следует наносить разбавленное масло на корни и массировать его в кожу головы, оставляя на 30 минут или дольше для лучшего впитывания, затем смывать мягким шампунем. Процедуру рекомендуется повторять пару раз в неделю.