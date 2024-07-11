Причины ломкости волос и способы их устранения

Как избежать ломкости волос: полезные советы

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для ухода за волосами мы привыкли использовать шампуни с хорошим составом, питательные маски и увлажняющие спреи. Регулярные стрижки стали рутиной, а любовь к натуральному цвету волос, кажется, передается с молоком матери. Однако проблема ломкости волос остается актуальной, несмотря на все усилия. Блогеры предлагают множество рецептов масок и косметических средств, обещающих роскошные волосы, но истинные причины ломкости требуют изменения привычек.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Одной из причин ломкости волос может быть недостаток жиров в организме. Многие девушки ограничивают количество жиров в рационе, полагая, что они приводят к лишнему весу. Исключение полезных жиров может привести к потере блеска и упругости волос, а также к проблемам с эластичностью кожи и нерегулярностью менструального цикла. Полезные жиры из орехов, семян, растительных масел и авокадо необходимо потреблять в количестве 80-100 граммов в день.

Мытье головы перед сном также может способствовать ломкости волос. Во время сна влажные волосы трутся о подушку и между собой, что приводит к их расслаиванию. Лучше мыть голову утром и дать волосам высохнуть естественным путем или сушить их феном на средней или низкой температуре.

Вытирание волос полотенцем тоже может быть причиной их повреждения. Правильный способ — слегка сжимать волосы, чтобы удалить лишнюю воду, и оборачивать их в полотенце на 10-15 минут. Скручивание волос в жгут и интенсивное трение полотенцем может привести к ломкости и истончению волос.

Использование масел для ухода за волосами требует осторожности. Масляные маски стоит делать не чаще двух раз в месяц, так как молекулы жира притягивают молекулы воды, что может привести к испарению влаги из волос. Важно сочетать маски для питания с увлажняющими масками. Косметика с маслами, особенно экспресс-кондиционеры, может повредить волосы при сушке феном.

Тугие резинки для волос могут также стать причиной ломкости. Стилисты рекомендуют использовать мягкие резинки из атласа и шелка, которые не травмируют волосы. Одноразовые силиконовые резинки также подходят, так как они крепко фиксируют волосы и легко удаляются, не повреждая их.