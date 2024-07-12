Секреты быстрого роста ногтей: способы, о которых вы не знали

Как укрепить ногти и ускорить их рост: полезные рекомендации

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Короткие и ломкие ногти могут доставить много неудобств. Если вы не хотите отказываться от длинных ногтей, есть несколько способов ускорить их рост.

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Важно увлажнять организм, так как обезвоживание негативно сказывается на здоровье ногтей. Также стоит принимать фолиевую кислоту и кератиновые добавки, которые укрепляют ногти и способствуют их росту.

Увеличение потребления белка также помогает. Увлажнение кутикулы маслами и сыворотками снижает ломкость ногтей.

Избавление от привычки грызть ногти и поддержание их короткой длины, используя хрустальную пилочку, также способствует здоровью ногтей.

Наконец, избегайте средств для снятия лака на основе ацетона, чтобы не пересушить ногти. Эти простые советы помогут вам достичь желаемой длины ногтей быстро и эффективно.